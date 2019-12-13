ليفربول يمدد التعاقد مع كلوب حتى 2024

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تمديد التعاقد مع مدربه يورجن كلوب حتى 2024 اليوم الجمعة.

وقال كلوب في بيان بموقع النادي “عندما جاء الأتصال (لتدريب ليفربول) في خريف 2015 شعرت أننا نلائم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر الآن أني قللت من أهمية الأمر”.

وأضاف المدرب الألماني “من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمراً من الجانبين تمكنت من إعلان هذا الألتزام حتى 2024”.

وتولى مدرب بوروسيا دورتموند السابق قيادة ليفربول في أكتوبر تشرين الأول 2015 وقاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 و2019 بينما أحرز اللقب القاري للمرة السادسة الموسم الماضي.

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وقال كلوب في بيان بموقع النادي “بالنسبة لي على المستوى الشخصي هذا بيان للتعبير عن النوايا، وهو الأمر المبني على معرفتي بما حققناه في إطار الشراكة بيننا حتى الآن وما ينتظرنا لتحقيقه.

وقال بطل أوروبا إنه توصل أيضاً لأتفاق بتمديد التعاقد مع مساعدي المدرب وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.

وكان كلوب على أعتاب قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل أن يخسر الصراع بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

لكن هذا الموسم يبدو مرشحاً بقوة لإنهاء إنتظار دام 30 عاماً لحصد لقب الدوري بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في 16 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.