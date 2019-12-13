رياضة | عاجل.. أول تعليق من كلوب على تجديد عقده مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من كلوب على تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة 13 ديسبمر رسميا تجديد عقد الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق حتى عام 2024.

تعليق كلوب على تجديد عقده مع ليفربول



وأبدى كلوب سعادته الشديدة بتجديد عقده مع نادي ليفربول اليوم وبقاءه مع النادي لفترة أخرى واستعداده لتحقيق بطولات جديدة مع الفريق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب تجديد عقده: "في عام 2015 عندما تحدثوا معي ملاك ليفربول عن النادي والمشاريع المستقبلية لقد شعرت بأن هذا النادي هو المكان الذي انتمي إليه، هذا الشعور لم يقل أبدًا من يومها إلى الان بالعكس تمامًا كان يتزايد اكثر واكثر، سأبقى معكم هنا حتى عام 2024 وهذا أمر رائع".

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يذكر أن كلوب كان قد حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول العام الماضي على حساب نادي توتنهام بعد غياب البطولة لفترة طويلة عن قلعة الريدز.

موعد مباراة ليفربول القادمة



ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي واتفورد غدا السبت 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.