رياضة | الأهلي يستقر على قيد كهربا في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على قيد كهربا في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على قيد محمود عبد المنعم "كهربا"في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويتبقى للأهلي 3 مقاعد في القائمة الإفريقية بعدما قام النادي الأحمر بقيد سعد الدين سمير في قائمة الفريق قبل مباراة الهلال السوداني الماضية بالجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استقرار فايلر على قيد الوافد الجديد للأهلي في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي الأهلي بقيد كهربا في القائمة المحلية مطلع شهر يناير المقبل ثم يتم قيده في القائمة الإفريقية بعدها مباشرة.

وينتظم كهربا في تدريبات الأهلي غدًا السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث يخوض تدريبات تأهيلية بشكل منفرد قبل أن يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.