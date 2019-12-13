رياضة | 3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأهلي رسميا اليوم ضم محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لينضم للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية لمدة أربع سنوات ونصف بدءا من يناير المقبل.

وبغض النظر عن سلوكياته المثيرة للجدل، فإن كهربا يعد إضافة قوية وكبيرة للنادي الأهلي، نظرًا لما يمتلكه من موهبة كبيرة وخبرة وفعالية على المرمى، إضافة لإجادته في أكثر من مكان في الملعب.

ويجيد كهربا اللعب في الجناح الهجومي الأيسر، وهو مكانه الأساسين بالإضافة لقدرته على لعب دور المهاجم الصريح والمهاجم المتأخر وصانع الألعاب، وبالتالي سيوفر كهربا عمقًا كبيرًا للأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر.

وأما فايلر ثلاثة سيانريوهات رئيسية، يمكن من خلالها توظيف كهربا وهي:

الجناح الهجومي في طريقة 4-3-3



يمتك الأهلي جناحين متألقين هما رمضان صبحي وحسين الشحات، وبالتأكيد سيكون كهربا هو الجناح الأبرز لخلافة الثنائي في الووقت الحالي، وربما يفتك موقع الجناح الأيسر بدلًا من رمضان صبحي، في حالة فشل الأهلي في الحفاظ عليه هذا الموسم.

أما في الوقت الحالي، فربما يلجأ فايلر للمداورة بين الثلاثي لإختيار إثنين في ظل كثرة المشاركات المحلية والأفريقية، لاسيما وأن كهربا لا يقل مستواه عن الشحات ورمضان، عكس بدلاء الأهللي الهجومينن أحمد الشيخ وجيرالدو اللذين يقل مستواهما كثيرًا عن اللاعبين الوجودين في الأجنحة الهجومية.

لذلك سيكون تشكيل الأهلي كالتالي.

الشناوي

هاني – ربيعة – أشرف – وحيد معلول

السولية – سليمان – أفشة

كهربا – أجايي – الشحات- رمضان

Advertisements

السيناريو الثاني – المهاجم الوهمي



بات من الواضح تفضيل فايلر لفلسفة المهاجم الوهمي، عوضًا على المهاجم الصريح، وتأصيل فكرة اللامركزية بين الثلاثي الأمامي.