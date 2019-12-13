رياضة | بعد انضمامه للأهلي.. كشف حساب كهربا بالكامل مع الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه للأهلي.. كشف حساب كهربا بالكامل مع الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقد مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأصبح كهربا أول الصفقات التي يبرمها النادي الأحمر لدعم صفوف فريق الكرة الأول بداية من يناير المقبل.

وسينتظم كهربا في تدريبات الأهلي غدًا السبت حيث سيخوض تدريبات تأهيلية منفردة ثم ينتظم في المران الجماعي.

وقدم كهربا مسيرة مميزة مع الأندية التي لعب لها بداية من إنبي وحتى المحطة الأخيرة مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

ونستعرض في هذا التقرير أرقام "كهربا" طوال مسيرته مع الأندية التي مثلها :-

الزمالك

لعب 68 مباراة سجل 25 هدف وصنع 19 هدف

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اتحاد جدة السعودي

لعب 53 مباراة سجل 24 هدف وصنع 9 أهداف



إنبي

لعب 35 مباراة سجل 8 أهداف صنع 2



لوزرين السويسري

لعب 19 مباراة سجل 7 أهداف صنع هدف



جراسهوبر السويسري

لعب 17 مباراة سجل هدفين صنع هدفين



ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

لعب 5 مباريات سجل هدف وحيد.