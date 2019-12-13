رياضة | خاص- عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام كهربا في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام كهربا في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد انتظام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر الجديد في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقال عبد الحفيط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"كهربا سينتظم غدًا في مران الهلي، وسيخوض تدريبات تأهيلية بشل منفرد".

وأضاف :"عقب انتهاء التدريبات التأهيلية المنفردة سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.