رياضة | أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يسعى مسئولو ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة دياريو جول الإسبانية، أن بوجبا يتبقى بعقده موسم ونصف فقط مع مانشستر يونايتد، إلا أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لن ينتظر حتى الصيف المقبل من أجل بدأ المحاولات لضمه.

وتابعت أن زيدان يسعى للحصول على خدمات بوجبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، قبل الدخول للمراحل الحاسمة من الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن هناك أزمة جديدة بين زيدان وبيريز بشأن بوجبا، حيث أن رغبة زيدان في ضم بوجبا خلال يناير المقبل، تأتي على عكس تلك التي لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي يسعى للانتظار حتى نهاية الموسم من أجل تقليل قيمة الصفقة والضغط أكثر على إدارة النادي الإنجليزي، خصوصًا بعدما طلبت الحصول على 150 مليون يورو.