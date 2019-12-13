رياضة | وزير الرياضة يختتم مشاركته بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يختتم مشاركته بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشاركته بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو والذي يقام سنويًا تحت رعاية الأمير " ألبرت " أمير موناكو بدولة بفرنسا تحت شعار " أبطال رياضيون من أجل السلام لدعم قيم السلام والتسامح " خلال الفترة من الخميس 12إلى 13 ديسمبرالجاري.

وأكد أشرف صبحي أن الرياضة أفضل الوسائل لتعزيز السلام بين شعوب العالم، كما أنها تعزز التكامل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لمختلف الدول.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه لا يمكن اغفال الدور الذي تلعبه الرياضة في السلام الداخلي للأفراد واللاعبين، مؤكدًا أنه متى تمتع الرياضي بالسلام النفسي الداخلي، كان لذلك عظيم الأثر في نشر الحب والتقارب مع الاخرين.

وشارك بالمؤتمر عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم وترأس الدكتور أشرف صبحي وفد مصر بمشاركة اللجنة الأولمبية المصرية.