رياضة | رسميًا.. يورجن كلوب يجدد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. يورجن كلوب يجدد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي "البريميرليج" تجديد تعاقده مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق حتى صيف 2024.

وقرر النادي الإنجليزي تجديد تعاقده مع المدرب الألماني في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المهمة.

وقال كلوب عقب تجديد تعاقده مع ليفربول :"هذا النادي مكان جيد, لا أستطيع مغادرته".

وأضاف :"أي شخص في كرة القدم يرغب بالمنافسة في بيئة يكون فيها كل فرد من أفراد المنظمة رائعين, و دعم المشجعين و وجود رؤية للمُلاك, فـلا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من هنا".

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ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد غدًا السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".