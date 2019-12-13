رياضة | بالصور- "الخليج 365 الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور- "الخليج 365 الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي رسميا ظهر اليوم تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وينشر "الخليج 365 الرياضي" بالصور كواليس صفقة انتقال كهربا إلى النادي الأهلي حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي قبل مباراة وادي دجلة السابقة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بالذهاب لمنزل اللاعب بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد وقام بالتوقيع على عقود الانضمام للنادي في حضور والد اللاعب ومحمد مغربي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، وكريم عادل أحد كبار الجماهير.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بناءً للموعد الذي سيحدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

