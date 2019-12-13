رياضة | أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء.

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه اهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان.

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.