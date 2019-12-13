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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مدوي من يورجن كلوب بعد تمديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل
الجمعة 13 ديسمبر 2019
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل عن تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب، حتى عام 2024، وكان ذلك خلال بيان رسمي أصدرة النادي.
وأعرب يورجن كلوب، عن سعادتة الشديدة، بتجديد عقدة مع الريدز، وبقاءة لمدة أربع سنوات ونص أخرى، داخل جدران ملعب أنفيلد رود.
وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" بفضل عملنا التعاوني، رأينا تطور النادي بشكل واضح، والناس يروا ذلك على أرضية الملعب".
وتابع:" المقياس الأفضل لتطور النادي، هو الإلتزام، وقد رأيت ذلك من مُلاك المادي".
وواصل:" لو لم أرى ذلك الإلتزام، لما وقعت مجدداً، أعتقد بأنني لا يمكنني التفكير في المغادرة'.
وأتم:" لن يكون هناك مكان أفضل من هنا، فهنا رأيت بيئة مناسبة للعمل، بداية من دعم المشجعين، وإلى رؤية الملاك لمستقبل النادي، أعتقد بأن كل عنصر من عناصر هذه المنظومة في أفضل حالاتة".
يذكر أن ليفربول قد تعاقد مع المدرب الألماني المخضرم، في أكتوبر من عام 2015.
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