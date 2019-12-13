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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت وزارة الرياضة على إرسال مندوب لاستقبال بعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه ببطولة العالم في البرازيل، بعد فوز رامي حسن بذهبية العالم.

وأرسلت الوزارة مندوبها نادر التطاوي لاستقبال البعثة، وبطل العالم رامي حسن، وإبراهيم المصري الذي نال جائز أفضل حكم في البطولة، ورئيس الاتحاد رامي مكاوي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة شريف أبوالعنين.

وعبر رامي مكاوي عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأهدى الفوز للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الرياضة الأول، ووعده بمواصلة الانتصارات، وتحقيق المزيد من الميداليات الذهبية.

كما وجه الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، على دعمه، ولرئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب، وللمهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأشار إلى أن رفع العلم المصري في البرازيل شعور بالفخر لايوصف، وفجر مفاجأة بأن البطل رامي حسن، صاحب الذهبية، يمتلك جنسية فرنسية، لكنه صمم على اللعب باسم مصر التي تربي بها وتعلم فيها الكراتيه التقليدي. الكارتيه التقليدي يهدي ذهبية العالم للرئيس السيسي

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