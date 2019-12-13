شكرا لقرائتكم لاعبو اسوان يتوجهون للاسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أسوان قد وصل إلى القاهرة صباح الخميس الماضي، ترانزيت، قبل استئناف رحلة الفريق إلى الأسكندرية لعدم وجود رحلات مباشرة من أسوان إلى عروس البحر المتوسط.
ويستضيف سموحة نظيره أسوان في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد الأسكندرية في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين، فيما تلقى الفريق الأسواني الهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.
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