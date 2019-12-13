علاء أبو القاسم يتأهل الى دور الـ 64 الرئيسى بكأس العالم للشيش

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جدة - عمرو شويل تأهل علاء أبو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش الى دور ال 64 الرئيسى بالفوز على بطل ايطاليا 15/6 ببطولة كأس العالم باليابان . تشهد هذه البطولة مشاركة مصر بكلا من اللاعبين ، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء ومحمد حسن. و خاض منتخب مصر معسكر مغلق فى اليابان على مدار الايام الماضية تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى اطار الاستعداد للمنافسة .

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