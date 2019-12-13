شكرا لقرائتكم أمح عن انضمام كهربا للأهلي: تمت العملية بنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أمح الدولي مشجع الأهلي الشهير بتعاقد الأخهلي مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق، بعد تواجد اللاعب في مقر القلعة الحمراء اليوم الجمعة ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ، ونشرت صفحة الاهلى عبر تويتر جانب من وجود امح بجانب كهربا فى سيارة الاخير مرتدياً البدلة .

وغادر كهربا مقر الأهلي بعد التوقيع الرسمي بحضور امح الذي توقع تألق الجناح الدولي بشكل كبير مع الفريق الأحمر، معلنا انه كان له دور كبير في اتمام الصفقة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

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جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.