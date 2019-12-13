شكرا لقرائتكم منتخب الإسكواش يصل واشنطن استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منتخب مصر للاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني لفراعنة الاسكواش إلى واشنطن استعداداً للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

ويضم منتخب الاسكواش 5 لاعبين وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي والمصنف الثالث، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

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ويسعى المنتخب تحت قيادة مدربه امير وجيه للفوز باللقب وهو ما أكده المدير الفنى بسعيه نحو الفوز باللقب موكدا أنه هدفه هو البطوله، وأن فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة فى ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتى ستمثل المنتخب في هذه المهمة.