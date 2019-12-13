شكرا لقرائتكم الأهلي يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسري لضم ايليكي بتوصية من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كل الحلول الوسطى في ملف تدعيم خط الهجوم، مشترطاً التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال الميركاتو الشتوي القادم، خاصة وانه يعرفه ويعلم قدراته جيدا منذ ان كان يشرف على تدريبه اثناء القيادة الفنية لفريق لوزيرن السويسري.
ورفض فايلر عرض مهاجمين اخرين عليه مؤكدا ان ايليكي هو الخيار الأمثل لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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