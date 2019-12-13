شكرا لقرائتكم الأهلي يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسري لضم ايليكي بتوصية من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصلت ادارة النادي الأهلي لاتفاق مع نظيرتها في لوزيرن السويسري بخصوص شراء النيجيري ايليكي، في الوقت الذي من المنتظر ان يطير مندوب اهلاوي لسويسرا لانهاء الصفقة مغ ادارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كل الحلول الوسطى في ملف تدعيم خط الهجوم، مشترطاً التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال الميركاتو الشتوي القادم، خاصة وانه يعرفه ويعلم قدراته جيدا منذ ان كان يشرف على تدريبه اثناء القيادة الفنية لفريق لوزيرن السويسري.

ورفض فايلر عرض مهاجمين اخرين عليه مؤكدا ان ايليكي هو الخيار الأمثل لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة.