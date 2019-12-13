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كهربا يذبح "عجل" في مسقط رأسه احتفالا بانضمامه للاهلي

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جدة - عمرو شويل قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد "ذبح" عجل مساء اليوم الجمعة في مسقط رأسه بمصر القديمة إحتفالاً بالتوقيع للقلعة الحمراء وإعلان التعاقد رسمياً.

 

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل ..

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جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي ظهر اليوم وعقد جلسة مع أمير توفيق.

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