شكرا لقرائتكم المقاولون يترقب الموقف الطبي لطاهر محمد طاهر قبل مواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الموقف الطبي النهائي لطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق للتعرف على امكانية مشاركته أمام وادي دجلة في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويغيب طاهر عن المشاركة مع المقاولون العرب منذ أن تم استبداله في مباراة الانتاج الحربي بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، بسبب الاصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خاض اللاعب على إثرها فترة تأهيلية امتدت لـ 69 يوماً حتى الآن.

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وكان الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب قد أكد في تصريحات خاصة، أن طاهر تعافى من التمزق بشكل تام ويسير بخطى ثابتة في عملية التأهيل، ومن المتوقع أن يشارك في مباراة وادي دجلة المقبلة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة الأثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، التي يتصدرها ذئاب الجبل برصيد 16 نقطة حصدها أبناء عماد النحاس من خمس انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.