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شكرا لقرائتكم لاسارتي يعلق على انضمام كهربا للأهلي : كنت أتمنى وجوده فى عهدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي على تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالي السابق لمدة 4 مواسم ونصف قادمة.
وقال لاسارتي عبر حسابه على انستجرام مع نشر صورة كهربا بقميص الأهلي: "كنت آمل أن يحدث هذا في وجودي.. مبروك للنادي الأهلي".
لاسارتي عن انضمام كهربا للأهلي
وجاء توقيع كهربا للأهلي في حضور والده وأمير توفيق مدير إدارة التسويق بالأهلي ، حيث وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق إلى مقر القلعة الحمراء، من أجل الاجتماع مع مسئوليه وحسم الأمور الخاصة بمسألة انتقاله على الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي.
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