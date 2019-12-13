شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انتظام كهربا في تدريبات الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردي بداية من غداً السبت وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف علي حالته البدنيه والفنية، خاصة وإنه لا يتدرب منذ فترة وذلك قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته للنادى رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.

ويستعد فريق الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام بعد غد الأحد، فى الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدورى الممتاز.