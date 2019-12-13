تعرف على موعد انتظام كهربا في تدريبات الاهلي

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وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف علي حالته البدنيه والفنية، خاصة وإنه لا يتدرب منذ فترة وذلك قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته للنادى رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.
ويستعد فريق الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام بعد غد الأحد، فى الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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