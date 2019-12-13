شكرا لقرائتكم وائل جمعة: عودة معلول لتدريبات الأهلي وتماثله للشفاء أهم مكاسب القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن عودة التونسى على معلول لتدريبات المارد الاحمر وتماثله للشفاء أهم مكاسب القلعة الحمراء فى الفترة الاخيرة .

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "عودة على معلول تعطي الأمان والاطمئنان للجهاز الفني واللاعبين والمشجعين اللي تعرف جيدا قيمة الظهير التونسي الفنيه وتعلم أنه وجوده سوف يكون مهم في الفتره القادمه اللي يحتاج فيها الاهلى لكل لاعبيه"

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ويعد غياب على معلول هو أكثر غياب مؤثر مع الفريق، إلا أن الجهاز الطبى زف خبرا سعيدا للجهاز الفنى على هامش مران الفريق أمس وهو جاهزية اللاعب للمشاركة فى التدريبات، بل واللحاق بمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وخضع على معلول لفحص طبى أكد جاهزيته، بعد أن عكف اللاعب على خوض جلسات علاجية طوال الفترة الماضية للتعافى من إصابة العضلة الضامة، التى لحقت به مؤخرا وبالتحديد خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0

وحقق الاهلى فوزا كبيرا على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيف، عن طريق رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ.