شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجهز رداً على الأهلى فى صفقة انضمام محمود كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور عن موقف الزمالك الرسمى بشأن صفقة انتقال كهربا إلى القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة مع التأكيد على عدم تنازل الأبيض عن حقوقه فى اللاعب بعدما تم تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من قبل الزمالك ضد كهربا والتى تتضمن كافة المستندات بشأن المسألة.
وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن رد النادى الأبيض فى المسألة سيكون بإرسال ملف جديد إلى الاتحاد الدولى "فيفا" ضمن الشكوى المُقدمة ضد كهربا بشأن خطة الأهلى لضم اللاعب وحقوق الزمالك فى المسألة بما يحفظ "تعظيم" قيمة الغرامة التى سيحصل عليها النادى الأبيض -وفقا لما قاله ذلك المصدر-.
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