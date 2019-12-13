تريساكو: تقليص عدد الطواقم الأجنبية ليس لأسباب مادية

أكد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تقليص عدد الحكام الأجانب إلى 10 وإعادة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات لم يأت لسبب مادي فقط.

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وفي حديثه لـ"في المرمى" قال تريساكو: نحاول أن نمنح الحكام السعوديين الثقة كما أن تقنية الـ VAR ستساعدهم على إدارة المباريات وتدريجيا سيقل عدد الأخطاء، وستكون هناك دورة تدريبية كبرى للحكام السعوديين في يناير المقبل، لأن اللحظة حانت لنعتمد على الحكم السعودي.

وكشف تريساكو قائلا: هذه القرارات لم تتخذ لأسباب مادية فقط، بل لثقتنا بأن الحكم السعودي مؤهل لقيادة المباريات على أكمل وجه.

ولدى سؤاله عن عدد الكاميرات في الملاعب، رد تريساكو: حالتان فقط اللتان تستوجبان توجه الحكم إلى الشاشة، وهما الجزائيات وفي حال تجاوزت الكرة للخط، كما أن عدد الكاميرات كاف في الملاعب لأن تعمل التقنية بشكل كامل.