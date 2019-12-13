شكرا لقرائتكم ميدفيديف أمام غوفين وفونيني يواجه مونفيلس في نصف نهائي كأس الدرعية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الإيطالي فابيو فونيني والفرنسي غايل مونفيلس على منافسيهما الأميركي جون إيسنر والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في اليوم لبطولة كأس الدرعية للتنس، ليصلا إلى نصف نهائي المنافسة.

وفاز الروسي دانيل ميدفيديف وصيف أميركا المفتوحة على الألماني يان لينارد شتروف والبلجيكي ديفيد غوفين على الفرنسي لوكاس بويل في باقي مباريات دور الربع النهائي يوم الخميس.

وسيتواجه فونيني ومونفيلس وميدفيديف وغوفين في نصف النهائي المؤدي للبطولة بيننما ستتواجه الأطراف الأخرى في نصف النهائي تحت مسمى"الترضية".

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ويشارك 8 من اللاعبين البارزين في البطولة، إذ يقع الروسي ميدفيديف خامسا في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الذي صدر قبل 3 أيام، فيما سبق لإيسنر أن كان تاسعا في الترتيب نفسه في أعوام 2012 و2014 و2018 و2019. وسبق للسويسري فافرينكا الفوز ببطولة أميركا المفتوحة قبل 3 أعوام، كما ارتقى للمركز الثالث عالميا في أكثر من مناسبة في الأعوم الماضية، فيما يقع الفرنسي مونفيلس عاشرا على مستوى العالم حاليا. ويقع الإيطالي في الترتيب الحادي عشر حاليا.

ويعتبر غوفين أول بلجيكي يصل إلى ترتيب العشرة الأوائل بوصوله في المركز السابع، بينما الفرنسي بويل هو الرابع والعشرين عالميا في الترتيب الحالي إلا أن أعلى مركز وصل له كان العاشر في مارس 2018.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم الجمعة على أن تلعب مباريات نصف نهائي "الترضية" ونهائي البطولة يوم السبت المقبل.