شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يذبح عجلا الليلة فى مصر القديمة بعد التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد ذبح عجل مساء اليوم الجمعة، فى محل ولادته بمصر القديمة، احتفالاً بالتوقيع للقلعة الحمراء وإعلان التعاقد رسمياً.

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي ظهر اليوم وعقد جلسة مع أمير توفيق.