شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك تحيى ذكرى رحيل أحمد رفعت: لن ننساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر ذكرى رحيل نجمها أحمد رفعت، حيث نشرت صورته وعلقت "تَحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة أحد أهم رموزنا على مَر التاريخ، أحمد رفعت أبدًا لن ننساك".

ففى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2017 فقد نادى الزمالك نجمه أحمد رفعت الذى غادر عالمنا بعد صراع مع المرض ، ويعد رفعت أحد رموز القلعة البيضاء لاعبا ومدربا واداريا أيضاً .

أحمد رفعت أحد نجوم الزمالك في فترة الستينيات وتولى العديد من المناصب داخل نادى الأبيض، حيث عمل كمدير فنى للفريق الكروي ومديرًا للكرة كما انضم لمجلس الإدارة في إحدى الفترات كعضو بالمجلس.

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وكان الراحل رفعت أحد نجوم الزمالك الذين توجوا عامين متتاليين ببطولة الدوري المصري في الستينيات، وعمل مساعدا ومديرا رياضيا بالقلعة البيضاء خلال العقدين الأخيرين.

ولد الراحل في حي بولاق بالقاهرة، وكان أحد من ساهموا في صناعة شعبية كبيرة لنادي الزمالك من خلال فريق قوي ضم إلى جانبه حمادة إمام وعمر النور ورأفت عطية وعبده نصحي وعلي محسن ومحمود أبو رجيله ونبيل نصير وأخرين.

شغل مركز الظهير الأيمن قبل أن يتحول لمركز الظهير الثالث واشتهر بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء. واعتزل رفعت عام 1973 ليبدأ مسيرته التدريبية مع ناشئي نادي الزمالك وعمل مساعدا في الجهاز الفني للفريق الأول مع محمود أبو رجيلة، توج الفارس الأبيض في تلك الفترة بلقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا عام 1984.

وقاد رفعت نادي الزمالك لفترة قصيرة عام 1996 وقاد أيضًا المصري ومزارع دينا ومنتخب السويس والمقاولون العرب.