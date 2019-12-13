شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف علق مارتن لاسارتى على تعاقد الأهلى مع كهربا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى على تعاقد مسئولى القلعة الحمراء مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالى السابق.
وجاء توقيع كهربا للأهلى فى حضور والده وأمير توفيق مدير إدارة التسويق بالأهلى ومحمد المغربى المرشح على عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالى والزمالك السابق إلى مقر القلعة الحمراء، من أجل الاجتماع مع مسئوليه وحسم الأمور الخاصة بمسألة انتقاله إلى الأهلى فى الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأنهى الأهلى إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادى أفيش البرتغالى.
لمعرفة تعليق لاسارتى على انضمام كهربا للأهلى اضغط هنا:
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. كيف علق مارتن لاسارتى على تعاقد الأهلى مع كهربا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.