شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف علق مارتن لاسارتى على تعاقد الأهلى مع كهربا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى على تعاقد مسئولى القلعة الحمراء مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالى السابق.

وجاء توقيع كهربا للأهلى فى حضور والده وأمير توفيق مدير إدارة التسويق بالأهلى ومحمد المغربى المرشح على عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالى والزمالك السابق إلى مقر القلعة الحمراء، من أجل الاجتماع مع مسئوليه وحسم الأمور الخاصة بمسألة انتقاله إلى الأهلى فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements

وأنهى الأهلى إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادى أفيش البرتغالى.

لمعرفة تعليق لاسارتى على انضمام كهربا للأهلى اضغط هنا: