مؤمن زكريا يرحب بانضمام كهربا للأهلى على طريقته الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مؤمن زكريا نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر بانتقال زميله محمود عبد المنعم كهربا للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف رسمياً. ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة تجمعه بكهربا وعلق قائلا، "جمعة مباركة". وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي ، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. Advertisements جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

مؤمن يرحب بكهربا

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