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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرحب بانضمام كهربا للأهلى على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مؤمن زكريا نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر بانتقال زميله محمود عبد المنعم كهربا للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف رسمياً.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة تجمعه بكهربا وعلق قائلا، "جمعة مباركة".
جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
مؤمن يرحب بكهربا
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