شكرا لقرائتكم خبر عن أمح صاحب أول صورة مع كهربا بعد انضمامه للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود عبد المنعم كهربا على نشر أول صورة له مع جمهور النادى الأهلى، مع المشجع "أمح" أمام بوابات النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك.

ووقع كهربا على لائحة الأهلى بعد التوقيع للنادى وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادى أفيس البرتغالى بالتراضى قبل أيام.