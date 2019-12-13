منتخب الاسكواش يصل واشنطن استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منتخب مصر للاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفنى لفراعنة الاسكواش إلى واشنطن، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم التى تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 21 ديسمبر الجارى. ويضم منتخب الاسكواش 5 لاعبين هم: على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الثالث، محمد أبو الغار المصنف الثامن. ويسعى المنتخب تحت قيادة مدربه أمير وجيه للفوز باللقب، وهو ما أكده المدير الفنى بسعيه نحو الفوز باللقب، مؤكدا أن هدفه هو البطوله، وأن فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة فى ظل امتلاك الفريق لأفضل نجوم العالم والتى ستمثل المنتخب فى هذه المهمة.

المنتخب

منتخب الاسكواش

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