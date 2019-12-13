شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتدرب منفردا فى الأهلى غداً.. وفايلر يحدد موعد لحاقه بالجماعى والان مع تفاصيل الخبر
وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.
ويستعد فريق الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام بعد غد الأحد، فى الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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