شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتدرب منفردا فى الأهلى غداً.. وفايلر يحدد موعد لحاقه بالجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.

ويستعد فريق الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام بعد غد الأحد، فى الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدورى الممتاز.