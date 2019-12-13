شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة توقيع كهربا للأهلى قبل وصوله للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صورة توقيع محمود عبد المنعم كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف منذ فترة وذلك بعد إعلان الإدارة الحمراء ضمه رسميا اليوم الجمعة. جاء انتقال كهربا للأهلي فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضى قبل أيام، وذلك تلبية للاحتياجات التى حددها الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذى يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي. Advertisements وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر فسخ كهربا عقده مع أفيش البرتغالى وتوقيعه للأهلي رسميا منذ الثلاثاء الماضى.

كهربا مع أمير توفيق ومحمد المغربى

كهربا يوقع للأهلى

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