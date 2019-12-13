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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة توقيع كهربا للأهلى قبل وصوله للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذى يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر فسخ كهربا عقده مع أفيش البرتغالى وتوقيعه للأهلي رسميا منذ الثلاثاء الماضى.
كهربا مع أمير توفيق ومحمد المغربى
كهربا يوقع للأهلى
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