فايلر يعقد جلسة تحفيزية مع جيرالدو على هامش مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة منفردة مع اللاعب جيرالدو فى نهاية المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود فى الدورى. وجاءت جلسة فايلر مع جيرالدو ضمن الجلسات التى يحرص على عقدها مع اللاعبين؛ لتحفيزهم والحديث فى بعض الأمور الخاصة بالجانب الفنى. وواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدنى وبعض الفقرات الفنية.

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