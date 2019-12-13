شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يكشف قيمة عودة على معلول للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن عودة التونسى على معلول لتدريبات المارد الأحمر وتماثله للشفاء أهم مكاسب القلعة الحمراء فى الفترة الأخيرة.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر "عودة على معلول تعطى الأمان والاطمئنان للجهاز الفنى واللاعبين والمشجعين اللى تعرف جيدا قيمة الظهير التونسى الفنية وتعلم أن وجوده سيكون مهما فى الفترة القادمة اللى يحتاج فيها الأهلى لكل لاعبيه".

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ويعد غياب على معلول أكثر غياب مؤثر مع الفريق، إلا أن الجهاز الطبى زف خبرا سعيدا للجهاز الفنى على هامش مران الفريق أمس، وهو جاهزية اللاعب للمشاركة فى التدريبات، بل واللحاق بمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وخضع على معلول لفحص طبى أكد جاهزيته، بعد أن عكف اللاعب على خوض جلسات علاجية طوال الفترة الماضية للتعافى من إصابة العضلة الضامة، التى لحقت به مؤخرا وبالتحديد خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيف، عن طريق رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ.