رسميًا.. ‏ليفربول يعلن تجديد عقد يورجن كلوب لمدة 4 سنوات ونصف

الجمعة 13 ديسمبر 2019

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خلال بيانًا رسميًا أصدره النادي عن تجديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، لمدة أربع سنوات ونصف.



وأوضح النادي خلال البيان، أن كلوب سيبقى داخل أنفيلد رود، حتى عام 2024.

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وكان ليفربول قد تعاقد مع صاحب الـ 52 عاماً فى أكتوبر من عام 2015.

وخاض المدرب الألماني المخضرم مع ليفربول 234 مباراة، تمكن خلالهما من الفوز في 141 لقاء، وتعادل في 54 وهُزم فقط في 39.

وخلال فنرة تولية قيادة الريدز، نجح في الوصول بفريقه إلى نهائى الدورى الأوروبي عام 2015 ولكنه خسر أمام إشبيلية، ثم الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2018 وخسر أيضاً أمام ريال مدريد.

بينما تمكن من التتويج مع الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2019، بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية، وكذلك تحقيق لقب السوبر الأوروبي من نفس العام، بعد الفوز على تشيلسي، بالإضافة إلى تصدره بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالى بفارق ثمانية نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه.