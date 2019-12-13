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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
الجمعة 13 ديسمبر 2019
توج النجم السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر الماضي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنافس ماني مع كلاً من هيونج مين سون وديلي آلى ثنائى توتنهام، وسيونكو وجيمى فاردى ثنائى ليستر سيتى، وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وموسيت لاعب ساوثهامبتون.
ولعب ماني مع الريدز أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة هدفاً أخر.
وتعد تلك الجائزة هي الثانية لـ ماني خلال شهر نوفمبر، بعد حصولة على جائزة لاعب الشهر ولكن داخل النادي.
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