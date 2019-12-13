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بوفون يتحدث عن قوة يوفتتوس في وجود رونالدو

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الجمعة 13 ديسمبر 2019

أكد  جانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، عن القوة التي يتمتع بها البيانكونيري، في ظل وجود البرتغالي كريسيانو رونالدو.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الستة عشر من بطولة ، بعدما انهى ترتيب مجموعتة متصدراً.

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وتحدث بوفون في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت"، قائلا:" أرحب بشدة لمواجهة في دور الستة عشر".

وتابع الحارس المخضرم:" يوفنتوس أقوى 100 مرة، في وجود البرتغالي ".

وأتم:" أكن كل الإحترام لتاريخ ريال مدريد، ولاعبيه الرائعين، لذلك من الرائع أن يلتفي الفريقان مجددًا".

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