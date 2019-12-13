شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يتحدث عن قوة يوفتتوس في وجود رونالدو والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019 أكد جانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، عن القوة التي يتمتع بها البيانكونيري، في ظل وجود البرتغالي كريسيانو رونالدو.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما انهى ترتيب مجموعتة متصدراً. Advertisements وتحدث بوفون في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت"، قائلا:" أرحب بشدة لمواجهة ريال مدريد في دور الستة عشر". وتابع الحارس المخضرم:" يوفنتوس أقوى 100 مرة، في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو". وأتم:" أكن كل الإحترام لتاريخ ريال مدريد، ولاعبيه الرائعين، لذلك من الرائع أن يلتفي الفريقان مجددًا".

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