مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 13 ديسمبر 2019

تقام اليوم الجمعة 13-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة النصر أمام التعاون في الدوري السعودي.



حيث يلاقي النصر نظيره التعاون، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي ديبورتيفو ألافيس أمام ليجانيس، على استاد مينديزوروتزا، في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات الدوري السعودي

النصر والتعاون، الساعة 18:45 بتوقيت القاهرة، 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

الاتفاق والفتح، الساع 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

مباريات الدوري الإسباني

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ألافيس وليجانيس، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 3".

مباريات الدوري الفرنسي

ليل ومونبلييه، الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 6".

مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم وأجسبورج، الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 5".

مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور وأنطاليا سبور، الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي وريو آفي، الساعة 22:30 بتوقيت القاهرة، 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.