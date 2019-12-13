شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة معلقًا على تعاقد الأهلي مع كهربا: لحظة كده ترجم لي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي السابق، على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا رسميًا، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع «تويتر».

وكتب «أبوتريكة»: لحظة كده ترجم لي.. مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله«.

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وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وقال النادي إن التعاقد مع كهربا جاء في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.