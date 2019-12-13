شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على شباب النادي بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد ٩٩ بالنادي، بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سجل خماسية الفريق الأول كل من إمام عاشور، وكريم بامبو (هدفين)، ومحمد عنتر، ومصطفى فتحي.

وكان الزمالك حقق الفوز أمس على بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري، وقرر المدير الفني كارتيرون إراحة اللاعبين الأساسيين، وعدم خوض المران الجمعة، أو المباراة الودية.