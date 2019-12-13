شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ￼￼￼￼أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن التعاقد جاء في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.