- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أول صور توقيع كهربا للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع محمود كهربا، لاعب ديسبوتيفو أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف.
وكان قد صل منذ لحظات محمود عبد المنعم ” كهربا ” لاعب أفيس البرتغالي والزمالك السابق مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل إتمام تعاقده والتتوقيع الرسمي على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية.
ورافق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كهربا وعقد معه جلسة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر لوسائل الإعلام. وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن عقده مع الأبيض قد انتهى، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك، مؤكدين أن عقد اللاعب مازال مستمرًا لمواسم أخرى قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول صور توقيع كهربا للنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.