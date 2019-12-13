شاهد.. أول صور توقيع كهربا للنادي الأهلي      

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع محمود كهربا، لاعب ديسبوتيفو أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف.



وكان قد صل منذ لحظات محمود عبد المنعم ” كهربا ” لاعب أفيس البرتغالي والزمالك السابق مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل إتمام تعاقده والتتوقيع الرسمي على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية.

ورافق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كهربا وعقد معه جلسة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر لوسائل الإعلام. وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن عقده مع الأبيض قد انتهى، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك، مؤكدين أن عقد اللاعب مازال مستمرًا لمواسم أخرى قادمة.