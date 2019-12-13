شكرا لقرائتكم الشيشيني: أمامنا مقعد واحد في انتقالات الشتاء ونحاول التركيز مع ناشئي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع فى تصريحات للموقع الرسمى : أمامنا مقعد واحد في انتقالات الشتاء المقبلة، لذلك نحاول التركيز مع قطاع الناشئين من اجل الاستعانة ببعض العناصر التي يحتاجها الفريق.
وواصل : الزمالك قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز واغلقنا هذه الصفحة تماما، كل تركيزنا الان في مواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، نحن نلعب على الفوز فقط في كل المواجهات التي نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس او الظروف المحيطه بالمواجهة، لا ننظر إلى اي شيء خلال الفترة المقبلة سوى الفوز.
و فاز فريق الكرة الأول ، على فريق الشباب مواليد ٩٩ بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
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