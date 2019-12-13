شكرا لقرائتكم وجبة غذاء تجمع كهربا مع عبد الحفيظ خارج الأهلي بعد التوقيع رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد قليل جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد وأمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي خارج أسوار النادي. ويتناول كهربا مع عبد الحفيظ وتوفيق وجبة الغذاء في أحد المطاعم القريبة من النادي. Advertisements كان محمود عبد المنعم كهربا قد غادر النادي منذ قليل بعد التوقيع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم. ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي

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