شكرا لقرائتكم وجبة غذاء تجمع كهربا مع عبد الحفيظ خارج الأهلي بعد التوقيع رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول كهربا مع عبد الحفيظ وتوفيق وجبة الغذاء في أحد المطاعم القريبة من النادي.
كان محمود عبد المنعم كهربا قد غادر النادي منذ قليل بعد التوقيع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.
ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي
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