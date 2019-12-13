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كهربا فى أول تصريح لـ"الخليج 365" بعد التوقيع للأحمر : أنا أهلاوي وضحيت للعودة إلى بيتي

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جدة - عمرو شويل أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء بشكل رسمي.

 

وقال كهربا لـ"الخليج 365" في أول تصريح له بعد التوقيع :"أنا أهلاوي وكنت  اتمني الانضمام للقلعة الحمراء والعودة لبيتي منذ رحيلي عنه".

 

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي  أعلن عن التعاقد مع «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وذلك

في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

 

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مؤكدا أنه سيبذل قصار  جهده من أجل النادي الأهلي ومساعدة زملائه علي تحقيق الانتصارات والبطولات واسعاد الجماهير.

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وعلق كهربا :"الأهلي اشتراني ونفذوا كل الوعود التي منحوها لي ..اتمني ان اكون عند حسن ظن الجميع في شخصي".

 

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

 

 

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