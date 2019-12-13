شكرا لقرائتكم كهربا فى أول تصريح لـ"الخليج 365" بعد التوقيع للأحمر : أنا أهلاوي وضحيت للعودة إلى بيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال كهربا لـ"الخليج 365" في أول تصريح له بعد التوقيع :"أنا أهلاوي وكنت اتمني الانضمام للقلعة الحمراء والعودة لبيتي منذ رحيلي عنه".
في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي ومساعدة زملائه علي تحقيق الانتصارات والبطولات واسعاد الجماهير.
وعلق كهربا :"الأهلي اشتراني ونفذوا كل الوعود التي منحوها لي ..اتمني ان اكون عند حسن ظن الجميع في شخصي".
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا فى أول تصريح لـ"الخليج 365" بعد التوقيع للأحمر : أنا أهلاوي وضحيت للعودة إلى بيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.