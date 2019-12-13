اخبار الرياضه

كهربا يغادر مقر الاهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم كهربا يغادر مقر الاهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد النادي منذ قليل بعد التوقيع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.

 

ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي

 

كان كهربا قد وصل إلى مقر النادى الأهلى أثناء صلاة الجمعة

Advertisements

 

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي  قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

 

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يغادر مقر الاهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا