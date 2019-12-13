شكرا لقرائتكم كهربا يغادر مقر الاهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد النادي منذ قليل بعد التوقيع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.

ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي

كان كهربا قد وصل إلى مقر النادى الأهلى أثناء صلاة الجمعة

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وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..