شكرا لقرائتكم عبد الظاهر يغيب عن اسوان في مواجهة سموحة بسبب الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي غياب عبد الظاهر عن المباراة المرتقبة بسبب معاناته من الإصابة بالجزع في الرباط الداخلي للركبة مما حال دون مشاركة اللاعب مع أسوان خلال مباراة طنطا في دور الـ 32 بكأس مصر والتي فاز بها أبناء الجنوب بركلات الجزاء.
ويخضع عبد الظاهر لمرحلة التدريبات التأهيلية حالياً استعداداً للعودة إلى صفوف الفريق الأسواني خلال المباريات المقبلة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 6 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.
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