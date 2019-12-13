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شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يذبح عجل على هامش مباراة الزمالك الودية أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص مصطفى فتحى على ذبح العجل بعد عودته من جديد للمشاركة في مباريات الفريق بعد غياب، وانتهت مباراة الفريق الأول للزمالك مع فريق الشباب بنادى مواليد 99، بفوز الفريق الأول بخمسة أهداف دون رد.
وتواجد حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى مقر النادى الأبيض بالرغم من حصوله على راحة من التدريبات حيث قام بذبح العجل أثناء المباراة الودية للفريق وقام عمال غرف خلع الملابس بالفريق الأول، بتوزيع العجل على الموظفين والعمال داخل النادي، عقب انتهاء صلاة الجمعة.
يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح لاعبى الفريق الأساسيين، راحة اليوم من التدريبات، عقب مشاركتهم بالأمس فى لقاء بيراميدز بالجولة السابعة فى الدورى، فى المباراة التى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.
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